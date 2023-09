Ideálne farby v kúpeľni? Pozor, hodia sa sem len niektoré...

Biela je klasika, ale...

Biela farba pre kúpeľne bola, je a vždy bude veľmi obľúbená. Je to klasika, ktorou nič nepokazíte. Na druhej strane je to farba pre ľudí, ktorí nemajú špeciálne nároky na dizajn, alebo sú jednoducho fanúšikmi jednoduchosti. Ak máte malú kúpeľňu, tak biela bude vhodnou voľbou. To ale neznamená, že všetky elementy musia byť biele. Pretože biela môže ľahko vyvolať aj pocit sterilnosti, či dokonca neosobného priestoru. Biela je teda fajn, ale potrebuje rozriediť prírodnými odtieňmi a materiálmi imitujúcimi kameň alebo tmavé drevo, ktoré s bielym nábytkom krásne vyniknú. S bielou kúpeľňou sa tiež veľmi často kombinuje škandinávsky štýl, ktorý pôsobí nadčasovo, harmonicky a čisto.