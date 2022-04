Lev

Znamenie, ktoré má v tomto roku najvyššie šance prilepšiť si finančne. No a to sa, samozrejme, odrazí aj na tom, že má najvhodnejšie podmienky rekonštrukciu financovať. Prostriedky investované do renovácie sa totiž vrátia nielen v zvýšení hodnoty nehnuteľnosti, ale aj v dobrom pocite z bývania.