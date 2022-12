Hana Gregorová miluje vianočný gýč: Pozrite na jej vysvietený dom!

Čo pre vás znamenajú Vianoce?

Vianoce sú pre mňa ten najkrajší gýč. Pred domom v Rajke mám svetielka, svietiaceho Mikuláša aj snehuliaka, soba a všetko možné, čo súvisí s Vianocami. Vždy som to robila, pretože moja mama Vianoce takto pripravovala pre nás a boli skutočne prekrásne. Takže milujem Vianoce, milujem aj to obžerstvo, keď sa všetci dobre najeme, funíme, pozeráme rozprávky alebo hrá vianočná muzika. Tak to mám rada a myslím si, že tak by to malo byť. A nemusí byť všetkého hojno, stačí trošku, ale tá atmosféra je čarovná.

Koľko vám trvá, kým vyzdobíte takto krásne svoj dom?

Idem postupne. Zimnú záhradu už mám „vyčančanú“. Včera som išla len tak na špacír do Győru a v jednom obchode som niečo zbadala. Mám doma nafukovacieho snehuliaka a Mikuláša. A oni tam mali takých na stojane, nemusíte ich fúkať. Chlapci z obchodu mi to natrepali do auta, ja som tam mala víno, čo som dostala, takže som im dala fľašu vína, že boli takí milí. Teraz to musím už len ponastavovať, aby v pravý čas začalo všetko svietiť.

Takže všetci vedia, kde býva Hana Gregorová…

Áno, podľa toho. Mám strašnú radosť, pretože všetky deti z Rajky tam chodia a tak sa tešia! Vždy im donesiem nejaké lízanky a poviem im – to vám tu nechal Mikuláš. A ony majú úplne oči vyvalené a stojí to za to. To je najviac.