FOTO Speváčka Misha a jej vidiecka pohoda: Pozrite, ako čarovne si býva

Kto tu býva: Misha sa speváčky stala fotografka so záľubou v zariaďovaní interiérov. Pre seba a svoje dve dcérky vytvorila hravé bývanie plné farieb na pokojnom vidieku. Od narodenia detí sa venuje fotografovaniu a nič ju nenúti žiť v meste. Aby jej dcéry vyrastali v krásnom prostredí, kde sa oproti domu denne pasie stádo ovečiek a cvičia jazdecké kone, uprednostnila život na vidieku. Na neďalekom kopci sa jej už dokonca podarilo zachytiť fotoaparátom stádo jeleňov. Ako vraví, krajšie miesto pre svoju rodinu si ani nevie predstaviť a večerný oheň v kozube a smiech detí pri kreslení by už nevymenila za rušné ulice a nákupné centrá.

Úplnou náhodou

Domček, v ktorom teraz býva, si navrhla a dala postaviť pred desiatimi rokmi ako víkendové miesto na oddych a skúšky pre svoju kapelu. Miesto objavila náhodou, keď počas jazdy autom tvorila pesničky na svoj druhý album. Pohľad na domy v údolí ju zlákal a odrazu zabočila do Čaradíc a ostala stáť pred pozemkom, ktorý jej učaroval. „Bolo mi jasné, že toto je to miesto, ktoré už roky hľadám, kde by som rada trávila čas a skladala piesne,“ zaspomínala si naša hostiteľka.

Detaily Mishiho domu nájdete v galérii.