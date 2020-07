FOTO Neutrálne farby nie sú nudné: Dôkazom sú tieto krásne obývačky

Do neutrálnych farieb sa radi "odievajú" obývačky, teda najväčšie priestory nášho bývania. Ide tiež o miestnosti, kde najčastejšie hostíme návštevy a stretávame sa s rodinou, preto je vhodné dať si na prostredí záležať. Výkriky módy možno vyzerajú dobre, ale nie každému sedia aj po určitom čase. Neutrálne ladenie je doslova nadčasové a vydrží celé roky, pokojne ja desaťročia.

Ďalšou výhodou obývačky, ktorá je naoko bez farieb, je jej svetlosť. K neutrálnym odtieňom totiž patria biela, béžová, slonovinová, sivá či svetlá hnedá a to sú všetko farby, ktorá rozjasňujú. V spoločnej kombinácii doslova otvoria priestor a izbu zväčšia. Bez toho, aby ste sa nejako extra snažili. Obývačka tak pôsobí jasne, priestorne a tiež príjemne útulne.

Obývačka v neutrálnych farbách vôbec nemusí byť nudná. Zdroj: idealhome.co.uk

Ak vás to v svetlo ladenej obývačke začne trochu omínať a zažiada sa vám zmena, nie je problém doladiť ju doplnkami. Výhodou farieb bez farieb, teda neutrálok je, že sa veľmi ľahko kombinujú. Pokojne k nim dajte čierne vankúše alebo tyrkysové kreslo, alebo žlté závesy... Ako dočasná obmena vás to poteší a vôbec sa netreba báť, že by ste sa netrafili do kombinácie. Nechajte sa inšpirovať krásou neutrálnych obývačiek v galérii článku.