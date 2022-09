FOTO Ako sú zariadené výletné lode? TAKTO vyzerá jediná slovenská

Ako píše Život.sk, vlajka krajiny, v ktorej je plavidlo zaregistrované, je vždy na korme úplne v zadnej časti lode. Na úseku Dunaja, kde sú oba brehy jedna krajina, majú lode v prednej časti počas dňa umiestnenú výsostnú vlajku štátu, ktorým plávajú. Ak patrí každý breh inej krajine, nemajú žiadnu. Preto v Bratislave vidno veľa lodí so slovenskými vlajkami, ale nie sú to naše lode. Vzadu ju má len Alebertina. Pred ňou sme celé desaťročia nemali žiadnu veľkú riečnu osobnú loď pod našou vlajkou. Naposledy to bola Družba, ale tá už je dávno v lodnom nebi. S pasažiermi plávala do roku 1998.

Kým sa budú staršie lode v lodeniciach „liečiť“, nová Albertina bude žiť počas celého roka. K pôvodným zámerom, ako využiť Albertinu, totiž pribudol plán nechať ju počas zimných mesiacov k dispozícii v Bratislave na rieke. „Je to nová loď, preto nepotrebuje žiadnu veľkú zimnú údržbu ako jej staršie kolegyne. Počas zimnej prestávky budeme ponúkať možnosť využiť spoločenské priestory lode, prípadne zorganizovať kratšie plavby s možnosťou prenocovania počas rôznych akcií, udalostí a podujatí od januára do marca,“ hovorí Ivan Sivák, riaditeľ spoločnosti Riseday, ktorá dala Albertinu postaviť a prevádzkuje ju.

Riaditeľ spoločnosti Ivan Sivák. Zdroj: Vladimír Kampf

Verí, že príde čas ponúknuť výletné plavby po Dunaji aj Slovákom, ktorí sa o ne doteraz nezaujímali. „Začneme tematickými cestami, ktoré nebudú závisieť od počasia, niekedy v novembri. Skúsime dostať na palubu trebárs známeho dídžeja a s ním sa budeme pár dní plaviť. Skúsime spojiť hry či divadlo s plavbou po rieke aj s kulinárskym zážitkom. Máme k dispozícii dobrých kuchárov.“ V minulosti sa letecká spoločnosť Sky Europe pýšila, že naučila Slovákov lietať, možno sa onedlho bude Riseday pýšiť tým, že naučil Slovákov plávať či skôr užívať si plavby. Poloha Bratislavy je na kratšie trasy ako stvorená. Na Dunaji sme medzi Viedňou a Budapešťou. Akékoľvek podujatie na lodi má záruku kvalitných hotelových služieb s tým, že sa môže plaviť.