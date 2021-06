Feng šuej tipy, ako sa doma cítiť „domáckejšie“. Oplatí sa skúsiť!

Začnite osvedčeným receptom

Bez ohľadu na to, či veríte na pozitívne energie alebo nie, interiér vás o ich existencii presvedčí. Stačí vojsť do útulného priestoru a do takého, kde okamžite zistíte, že ani nešiel okolo človečiny. Ak si preto chcete vytvoriť domov voňavý a príjemný postupujte podľa kuchárky dobrej energie. Tou je už viac ako 3000 rokov overený systém feng šuej.

Pekné privítanie

Samotný vchod do priestoru musí byť príjemný ako vrúcne objatie a nie namrzená tvár. Zárukou takéhoto prístupu sú kvety v predsieni. Uzatvorené skrinky na topánky namiesto otvorených. A skvelým pomocníkom je aj veľké zrkadlo. Spolu všetko ladí do príjemnej atmosféry hneď od dverí.