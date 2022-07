Feng šuej tipy, aby sa u vás hostia cítili príjemnejšie 36 36 Foto: archív

Pozvať si priateľov na návštevu si vyžaduje aj istý kus zodpovednosti za to, aby sa u vás cítili príjemne. No ak vo vašom príbytku nebude prúdiť tá správna energia, hostia sa vždy budú cítiť tak trochu ako nepozvaní. Správne zvolené feng šuej to ale vyladí.