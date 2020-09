Farba sedačky: Akú si vybrať, aby v obývačke čo najlepšie vyznela?

Farba a veľkosť izby

Pri výbere vhodnej farby zohráva úlohu veľkosť miestnosti. Vo väčšom priestore si môžete dovoliť sedačku tmavšej farby, ako je napríklad čierna, tmavosivá, tmavomodrá, vínovočervená... Pre menšie obývacie izby je vhodnejšia sedacia súprava v svetlom odtieni, aby ju opticky ešte viac nezmenšila. Odporúčame dodržať aj pravidlo o použití maximálne troch farieb v interiéri. Pri výbere odtieňa sedačky majte na pamäti, že na jej vnímanie majú vplyv tiež svetelné pomery v miestnosti. Čím viac je denného svetla, tým tmavší odtieň si môžete dovoliť.

Klasika a neutrálne odtiene

Väčšina ľudí v snahe nájsť niečo univerzálne, čo bude ladiť so všetkým – nábytkom, stenami i podlahou – vyberajú sedačku v osvedčených farebných odtieňoch. Čierna, sivá či hnedá sú farby, ktorými nič nepokazíte. Uplatnia sa v modernom, minimalistickom aj priemyselnom štýle. Pristanú k nim sýtejšie odtiene na stenách, výraznejšie tapety, koberec i doplnky. Čierna je štýlovou voľbou pre moderné kožené aj látkové sedacie súpravy. Výborne kontrastuje so sivou i bielou. Aby nepôsobila príliš fádne, stavte na kožu so vzorom a textúrované látky s výraznou väzbou. Sivá vytvára pokojné a relaxačné prostredie v elegantnom duchu. Sedačky v týchto odtieňoch stoja vysoko v rebríčku obľúbenosti, keďže vytvárajú neutrálne pozadie, ktoré ladí s rôznymi sýtymi farbami. Hnedá je najčastejšou voľbou, pretože ponúka nespočetné množstvo odtieňov, ktoré zapasujú do klasických, vintage i moderných interiérov.