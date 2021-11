Exteriérová dlažba pri dome a v záhrade, ktorú si vybrať?

Keramická dlažba

Prvoradou požiadavkou kladenou na exteriérovú dlažbu je mrazuvzdornosť. Použiť môžete neglazované i glazované dlaždice, tehly typu cotto a klinker. Glazované materiály sú v rôznych farebných odtieňoch, preto ich môžete ľahko zladiť napríklad s plotom alebo fasádou domu. Výhodou neglazovaných gresov je to, že ani po rokoch sa ich vzhľad takmer nemení. Keramická dlažba so štruktúrovaným povrchom má protišmykové vlastnosti a bez obáv ju môžete umiestniť na prístupové a odkvapové chodníky, vstupy do domov i terasy. Keramická dlažba vyžaduje pokládku na pevný a suchý podklad, ktorým môže byť napríklad betónová doska. Na ňu patrí hydrofilná fólia. Na upevnenie dlažby používajte flexibilné a mrazuvzdorné tmely a škárovacie hmoty. Klinkerovú dlažbu môžete uložiť do piesku s vodopriepustným štrkovým podkladom.