Efektné bývanie na 33 m2: Starší bytík získal štýl vďaka...

Domov mladého páru je síce menší a navyše aj starši bez prerábky, no to im neprekážalo. Ako sa vraví, darovanému koňovi na zuby nepozeraj, a tak zariadenie svojho prvého bývania vzali do vlastných rúk.

Veľká izba sa premenila na obývačko-spálňu, ktorá sa dá šikovne predeliť závesom. Jeho výber zapadol k interiéru bytu - prírodné odtiene, tmavé drevo a textílie sú čarom, ktoré staršie bývanie premenili na súčasnejšie. Stačila menšia sedačka moderného tvaru, k tomu nadčasové stolíky a ako bonus, veľké zrkadlo. To nahráva optickému zväčšeniu priestoru a tiež ho rozjasňuje.

Susediaca kuchyňa je takisto staršieho dáta, ale biela farba, štýlové sedenie pri skladacom stole a umne vybrané doplnky spravili svoje. Detaily ako obrazy, sošky či sviečky na parapete tu nemôžu chýbať. Malý bytík tak má štýl napriek tomu, že ostáva v pôvodnom stave.