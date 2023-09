Dvojizbový byt s parádnou kuchyňou: Všimnite si, ako to vymysleli

Tento švédsky byt má len 44 metrov štvorcových, no naoko pôsobí väčší. Vďačiť za to môže práve kuchyni, ktorá by predelením dokázala vytvoriť dve samostatné malé miestnosti. Majitelia to tak ale nechceli.

V kuchynskej časti majú linku na jednej stene, k tomu jedálenské sedenie a na opačnej strane miestnosti aj oddychovú časť. Je tu menšia pohovka, kreslo, príručný stolík, stojaca lampa, nechýba komoda. Jednoducho útulná menšia obývačka.

Spálňa je samostatná, čím je zachované úplné súkromie a byt má plnohodnotné naplnenie. Vďaka farebným prvkom pôsobí príjemne a živo, čo mu zas a znova dodáva na zaujímavosti.