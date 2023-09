Dizajnérka z Oravy zariaďuje sídla tých najbohatších: Oligarchovia aj kráľovská rodina!

Prvá zákazka takmer zadarmo

Ako Zuzana odhalila pre magazín EVA, do Anglicka sa vybrala so zámerom zlepšiť si angličtinu a jazykovo dobre podkutá sa potom chcela vrátiť späť na Slovensko. Popri intenzívnom jazykovom kurze sa zaľúbila do dnes už bývalého partnera a život aj kariéru si predsa začala budovať mimo Slovenska. Najskôr skúšala v Londýne podnikať so sklom. Neskôr začala pôsobiť v istej ruskej spoločnosti, ktorá v jej živote spôsobila revolúciu najmä tým, že v nej stretla Linu, priateľku a parťáčku, ktorá jej navrhla, aby spolu založili a rozbehli vlastnú interiérovú spoločnosť. Slovo dalo slovo a vzniklo Accanto Interiors.

„Dnes si nedokážem predstaviť, že by som pracovala s niekym iným. Lina je moja bestie, takže tu sa práca spája so zábavou. Užívame si každý deň, keď spolu pracujeme,” hovorí o kolegyni, ktorá pritiahla do ich spoločného podnikania aj prvú veľkú zákazku. „Jeden jej známy vedel o vlastníkovi niekoľkých budov v centre Londýna a spýtal sa Liny, či by mu nepomohla s ich dizajnom. Boli sme nadšené a vydesené zároveň a urobili sme to takmer zadarmo,” spomína so smiechom sympatická Slovenka, no vzápätí dodáva, že práve tento krok im otvoril dvere do biznisu. Postupne sa ako firma rozrastali a ako pribúdalo projektov, mohli si dovoliť aj prvých zamestnancov a už neboli odkázané len samy na seba.