Zariaďujete si svoj byt a stále to nie je ono? Ak sa vám každá miestnosť zdá stále fádna, vyskúšajte tieto triky interiérových dizajnérov.

Neboja sa

Prvé, čo by vám poradili je, aby ste sa nebáli. Farieb nábytku a stien, extravagantných solitérov ani netradičných riešení či zaujímavých doplnkov, ktoré okamžite upútajú pozornosť. Mali by ste však dodržať jedno pravidlo - nepreháňať to, stačí jeden takýto kus.