Pridajte vrstvy

Dizajnérka Nicole Salvesen odporúča do každého domova pridať pár vrstiev. V praxi to znamená to, čo aj pri obliekaní. Jednoducho pridáte niečo navyše. Môže to byť výstup zo steny, prípadne obrus, strapce, ktoré sú na koberci navyše. Vrstvenie vytvorí príjemné útulné aj svieže prostredie. Tak smelo do toho.