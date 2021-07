Dekorácie a vzťahy

Bytové doplnky majú značný dosah na kvalitu vzťahov. Aspoň tak to tvrdí feng šuej, nadčasový „dizajnérsky smer“, ktorý už viac ako 3000 rokov dáva rady, ako si naplniť domov príjemnou energiou. No a šťastný domov je predsa taký, kde sú hlavne dobré vzťahy. Preto ak to začína u vás škrípať, nemusíte sa objednávať na párovú terapiu. Stačí len staviť na tie správne bytové doplnky.