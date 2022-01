V dedinke na Orave sa budete cítiť ako v rozprávke: Pozrite na tú krásu

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, za siedmimi dolami… Pamätáte sa ešte na tieto rozprávky? Svet nadprirodzených bytostí a vymysleného sveta rozprávok už nie je len v knihách. Ožil v rozprávkovej dedine na Dolnej Orave v Dolnom Kubíne.

Takto to začalo

Vždy keď si spolumajiteľ Rozprávkovej dedinky Jozef Gustiňák potreboval oddýchnuť od podnikania, vybral sa na dovolenku. Nie však na pláž k moru, ale pešo prešiel púť do Santiaga de Compostela, najzaujímavejšie miesta po Svätej zemi či náročné trasy v Peru, odkiaľ sa vždy vrátil s novými nápadmi. Spolu s kolegom Milanomim pred 7 rokmi napadla myšlienka, že Kolibu v Dolnom Kubíne, ktorú prevádzkovali už 9 rokov, by radi obohatili niečím výnimočným. Vedeli, že by to malo byť niečo pre deti a rozhodli sa využiť na to rozprávky.