Chyby v obývačke, ktoré vídať najčastejšie: Napravte ich u seba!

Nerešpektovanie proporcií

Proporcia je jedným z kľúčových prvkov interiérového dizajnu. Vlastne ide o to, akým spôsobom spolu ladia jednotlivé súčasti zariadenia. V ideálnom prípade sa každá položka líši tvarom a veľkosťou, ale stále majú niečo spoločné, aby priestor pôsobil zjednotene. Väčšina interiérových dizajnérov používa tzv. zlatý pomer, podľa ktorého sú miestnosti estetické, ak je v nich zariadenie v pomere 2: 3. V praxi to znamená, že napríklad konferenčný stolík siaha do dvoch tretín dĺžky sedačky, ktorá má zasa rozmery predstavujúce dve tretiny šírky koberca. Vyskúšajte sa držať tohto pravidla a uvidíte rozdiel. Na kontrolu „správnosti“ si môžete miestnosť vyfotografovať a posúdiť, či na vás záber pôsobí proporčne vyhovujúco alebo nie.