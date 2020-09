Chcete spojiť obývačku s kuchyňou? TÝMTO chybám sa vyhnite

Na začiatku je najdôležitejšie zladiť obe časti priestoru. To znamená, že kuchynská linka by svojím štýlom mala pasovať k zariadeniu obývačky. Spojiť obe časti môžete aj pomocou farieb, ktoré sa budú opakovať v obývacej a tiež v kuchynskej časti. Ak chcete, aby ste bol veľký priestor praktický a funkčný, držte sa týchto zásad.

1. Biely základ

Hlavne v panelákových bytoch bývajú miestnosti rozmerovo pomerne malé. Aj keď spojíte dve izby do jednej, musíte do nej umiestniť dva rôzne svety. Kuchyňu, v ktorej sa varí a teda pracuje, a obývačku, ktorá slúži na oddych. Najmä v menších miestnostiach je dobré zvoliť pre kuchynskú linku bielu farbu a minimalistický dizajn bez úchytiek. To ju spraví takmer neviditeľnou.