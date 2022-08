Na chalupe Magdy Vášáryovej: Toto miesto je ako stvorené na oddych

Magda aj so sestrou, nemenej úspešnou herečkou Emíliou, sa v Banskej Štiavnici narodili. Tu stoja aj ich chalupy, hneď vedľa seba a sú odkazom na ich rodinnú minulosť. Keď sa pred vyše päťdesiatimi rokmi sťahovali do Bratislavy, otec Jozef Vášáry nechcel puto s týmto krajom pretrhnúť, a tak kúpil pozemok uprostred lesov a dal postaviť chalupu. Ako Magda povedala pre Plus 7 dní: „Nechodievali sme na dovolenky, necestovali k moru. Každé prázdniny sme boli v Štiavnici. To je náš druhý domov.“