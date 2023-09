Bývanie Maria Cimarra a Brone Gregušovej: Štýlová romantika v Kalifornii

Herec Mario Cimarro sa narodil na Kube, no momentálne žije v Kalifornii so svojou snúbenicou, slovenskou modelkou Broňou Gregušovou a ich spoločnou dcérkou Briankou. Ako píše eva.sk, po pracovných povinnostiach na Slovensku sa opäť vrátili do svojho hniezdočka, ktoré si spoločne vybudovali v Los Angeles.

Ich bývanie má čo ponúknuť. Krásna vilka v stredomorskom štýle, priestranné izby s výhľadom, zariadené podľa vkusu majiteľov... Brone, Mariovi, malej Brianke a domácemu maznáčikovi Caramelovi poskytujú potrebné súkromie. Hlavným benefitom je prímorské prostredie s množstvom zelene a pláž, na ktorej trávia čo najviac času.