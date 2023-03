Bývanie expolitičky vás očarí: Sklenená stena v spálni, čistota a tá kúpeľňa! Fíííha

Bývala poslankyňa a stranu Smer a expodpredsedníčka Národnej rady SR Renáta Zmajkovičová sa do svojho kráľovstva sa sťahovala v roku 2011. V roku 2021 ju týždenník Plus 7 dní navštívil a ona im ukázala ako žije. Príbytok už na prvý pohľad očarí priestrannosťou. „Vždy som mala vzťah k bytovému dizajnu, neraz som pomáhala pri výbere zariadenia aj svojim kamarátkam,“vysvetľuje ako si vďaka šikovným interiérovým architektom naplnila svoju predstavu o vkusnom a funkčnom bývaní.



DOMINUJE BIELA FARBA V dome však nájdete aj odtiene béžovej či prírodné materiály. Zdroj: ZUZANA DÖMÖTÖROVÁ

Túžba po rodinnom dome

Vždy túžila po živote v rodinnom dome. Vyrastala v dedine Voderady neďaleko Trnavy, kde stále žije jej mama. „Pôvodne som chcela tento dom nadstaviť a bývať so synom tam,“spomína. Chlapec však chodil do školy v Trnave, a tak sa jeho mama rozhodla pre život v krajskom meste. Žili v peknom tehlovom byte, ale nebolo to ono. „V rodinnom dome sa nebojím, v byte áno. Vždy, keď šiel niekto po chodbe, mala som pocit, že ide ku mne,“priznáva.