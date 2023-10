Bývanie Borisa Kollára rozhodne nie je obyčajné. Prepychovú vilu si nechal vylepšiť

Ako píše web Plus 7 dní, moderná stavba stojí len pár metrov od prezidentskej vily a Slavína. Do domu sa politik presťahoval niekedy v roku 2017. Hoci tam aktívne býval, okolitý terén so záhradou nevyzeral vábne. Ten si nechal vylepšiť až počas pandémie. A premena exteriéru bola zásadná.

„Áno, staviam bazén, lebo sa nebude dať cestovať,“ povedal vtedy Kollár. Podľa stavebného experta sa cena prestavby mohla vyšplhať do závratných čísel. „Len hrubé práce sú v desiatkach tisícov, potom je to záležitosť použitých materiálov a prvkov, ktoré budú osadené. Ak staví na mramor, ónyx alebo nedajbože exotické drevo bangkiraj, nebudem v tomto rozsahu sumu ani špecifikovať,“ uzavrel.

Na leteckej snímke rodinný dom Borisa Kollára počas úprav exteriéru. Zdroj: PLUS 7 DNÍ

Ako vidno z najnovších príspevkov, superznámy otecko si kuchyňu zariadil minimalisticky a s použitím drahých materiálov. Jedálni dominuje obrovský žulový stôl, no najväčšia vychytávka spočíva zrejme v dispozícii. Priamo z kuchyne si môže skočiť do veľkého bazéna.