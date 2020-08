Bývanie na 65 m²: Nazrite do štýlovej domácnosti, ktorá zaujme nápadmi

Azda jediným hendikepom tohto bytu je, že nemá uzavretú predsieň. Vstupné dvere sa tak otvárajú rovno do kuchyne (v tomto prípade smerom k jedálenskému stolu), ako to býva v starých talianskych filmoch. Jednoducho, tu je centrom života kuchyňa - a je to jasné už od dverí. Na druhej strane, domáci si s touto dispozíciou poradili najlepšie, ako vedeli.

Jedálenský stôl je prekrížený vyšším stolíkom, ktorý môže fungovať ako kuchynský ostrovček a pohodlná pracovná plocha navyše pri príprave jedla. No stačí ho posunúť na opačný koniec jedálenského stola - a je z neho prirodzená optická zábrana, na ktorú si možno po príchode domov odložiť kabelku, kľúče alebo okuliare.

Šikovné jedálenské sedenie s pracovnou plochou. Zdroj: Apartment therapy



Celý byt je zariadený v pomerne neutrálnych farbách, a to mu dáva dojem celistvosti, svetla a hlavne priestrannosti. Nič totiž nevyvolá dojem zapratanosti tak, ako bujará kombinácia farieb a tvarov. Pozrite si viac detailov tohto bývania v galérii článku.