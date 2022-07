Bytík veľkosti XXS v Nitre: Má len 40 m², ale pozrite na to zariadenie!

Sympatickí manželia nechceli na začiatku spoločného života príliš vyskakovať a preto sa nasťahovali do malého bytíku v podkroví. „Nevedeli sme ako dlho tu budeme bývať a preto sme sa dohodli, že do bytu budeme investovať minimálne,“ vysvetlila nám Simona keď sme cez vchodové vstupovali rovno do bytu, v ktorom okrem toalety žiadna miestnosť nemala priečky.

Kto tu býva: Mladá učiteľka ruštiny, umenia a kultúry Simona (32) sa s manželom Tomášom (28) zoznámili keď on mal iba 17 rokov. Napriek tomu spolu šťastne žijú už vyše 10 rokov. Na bývanie si zveľadili podkrovie domu starých rodičov, kde našiel svoje zázemie aj psík Carlo.