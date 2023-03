Boris Kollár vlastní rozprávkový KAŠTIEĽ v Hubiciach : Pozrite sa, ako to tam vyzerá!

Konečne - asi tak možno opísať pocity obyvateľov Hubíc, malej dediny pri Bratislave, kde sa im po sto rokoch črtá lepšia budúcnosť. Dva historické kaštiele sa im celé dekády rozpadávali pred očami a z kedysi udržiavaného parku so vzácnymi drevinami sa stal prales ako z anglického hororu, široko-ďaleko nikoho a len kde-tu sa mihne vyplašená srna či bažant, píše portál Plus 7 dní . Koncom deväťdesiatych rokov kúpil chátrajúci areál pre nich neznámy podnikateľ Boris Kollár (57), ale s opravou sa na sklamanie všetkých neponáhľal. Renováciu začal až ako predseda parlamentu - pred dvoma rokmi sa pustil do strechy na väčšom z kaštieľov a práce neustávajú.

Nekončia

Strecha s opravenými komínmi a novými oknami, pod ktorými možno tušiť budúce izby, je pred dokončením. Zámoček obohnali stavbári lešením a zdá sa, že úpravou prejde aj fasáda. „Bude to mať pre seba, počuli sme, že si objednal päť postelí za 58-tisíc eur,“ závistlivo klebetia chlapi v miestnej krčme. Reči po Hubiciach sa šíria, ale starostka obce Mária Horváthová detaily o Kollárových zámeroch nepozná. „Najprv sa pustil do strechy a vlani v novembri nám prišlo ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác pre jedno z podlaží. Ale čo tam bude, nevieme,“ povedala nám.