Vrstvy bielej

Pri úplne bielej spálni existuje riziko, že bude vyzerať plocho a bez života, no prezradíme vám malé tajomstvo, ako ju zmeniť z nudnej na zasnenú bielu až rozprávkovú. Kľúčom sú textúry. Pracujte s rôznymi textúrami, aby ste do miestnosti vniesli riasenie podobne ako vidíme napríklad v oblakoch. Takéto vrstvenie udržujte to tón v tóne a zasa neublíži, ak pridáte k tej bielej aj trochu vanilky, smotany, či perlete.