BAZÉNY našich hviezd: Vačšinou luxus, ale Zuzana Vačková prekvapí…

Ako na dovolenke sa cítia po celý rok. Mať veľký dom so záhradou a ešte k tomu s bazénom je snom množstva Slovákov. Mnohé slovenské i české osobnosti si tento luxus dopriali iba túto sezónu, iní majú bazén na svojom dvore už nejaký ten rok. Týždenník PLUS 7 DNÍ sa pozrel na to, kde počas leta plávali Oliver Andrásy, Jasmina Alagič s Rytmusom, Michal David, pri ktorom bazéne opaľovali svoje krivky Monika Beňová, Zuzana Vačková či Monika Bagárová. Vlastný bazén je počas leta na nezaplatenie.