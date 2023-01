Andy Kraus ukázal svoju ORIGINÁLNU chalupu: WAU, neuveríte, že to tam vyzerá....

Ako vraví, Bratislava je pre neho rušná, a preto sa teší, keď otvorí dvere na chalupe, zakúri v peci a behá len v domácom oblečení. V uvoľnenej nálade nás pozdravil aj pred bránou pozemku, ktorý stále nie je stopercentne upravený, keďže s ním má viaceré plány, píše Plus 7 dní.

Zhodli sa

Už pri vstupe do chalupy bolo cítiť príjemnú rodinnú atmosféru. Prečo si Andy vybral chatu práve na Myjave? „Mne sa tu veľmi páči, zo všetkých stránok. Príroda, zvyky, no proste sa v tejto časti Slovenska cítime super. S Jankou sme si celú oblasť podrobne prešli, mali sme prehľad, kto kde čo predáva. Táto chalupa síce nebola v najlepšom stave, keďže má sto rokov, ale zamilovali sme sa do nej, len čo sme prvý raz vstúpili na pozemok,“ skonštatoval umelec.

CHALUPÁR Herec a scenárista sa do domu zamiloval na prvý pohľad. MATEJ KALINA Remove Vybrať z banky Nahrať z PC Nahrať z URL

Chalupa sa v súčasnosti skladá z dvoch častí. Jedna je obývateľná, kde Krausovci fungujú. Druhá časť je stále v procese prerábania, aj počas našej návštevy na nej pracovali robotníci. Andy vkladá veľa energie najmä do detského kútika nadštandardnej rozlohy, kde by deti z prvých manželstiev spolu s najmenšou Adelkou trávili čas.