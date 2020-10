Na akom vankúši spíte? Spravte si test, či máte ten správny!

Kráľovské rodiny to dobre vedeli. Mať nastlanú posteľ ako princezná je nielen krásne, ale aj zdravé. Navyše ak spíte na správnom vankúši, zbavíte sa bolestí hlavu, krku, ale aj chrápania!

Kedy vymeniť starý vankúš

1. Ak doslúžil, čo zistíte podľa tohto testu - syntetický vankúš preložte na polovicu a položte naň knihu. Ak ju odhodí a vráti sa do pôvodnej polohy, je ok. Vankúš s perím otestujete preložením na polovicu. Stlačte vzduch, znova ho narovnajte a ak sa rozvinie späť do pôvodného tvaru, je v poriadku. Ak však stratil svoju elasticitu, poobzerajte sa po novom.

2. Ak vám „nesedi“ a nepomôže vám nájsť dobrú polohu, ktorá je príčinou vašich prebdených nocí.

3. Z hygienických dôvodov by ste mali vymeniť vankúš približne každé 3 roky alebo aj skôr, ak sú na ňom fľaky od potu, výplň je zhrčkavená alebo zapácha, prípadne ak sa u vas prejavujú alergické reakcie, ktoré môžu spôsobiť roztoče vo výplni.

4. Vankúše meňte aj podľa ročného obdobia. Ak ste citliví na teplotné zmeny a zvyknete sa potiť počas teplých nocí, používajte ľahké vankúše z priedušných materiálov. V zime si vyberajte vankúše z teplejších.