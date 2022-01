"Oblečte" steny

Ako prvú vec by ste určite mali vymaľovať a vyzdobiť steny umením. Teda, ak vám to nezakazuje nájomná zmluva. Nie všetci majitelia dovolia svojim nájomníkom vŕtať do stien. Aj v takom prípade existuje riešenie – samolepiace tapety alebo dekoračné nálepky. Môže ísť o rôzne motivačné nápisy alebo florálne ornamenty.