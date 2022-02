Aká povaha, taká kúpeľňa. Čo o vás prezrádza tá vaša?

Poriadok na prvom mieste

Ľuďom so zmyslom pre povinnosť a zodpovednosť vyhovuje, ak ich obklopuje organizované a usporiadané prostredie. A týka sa to aj kúpeľne. Určite sa im nikdy nestane, aby im došiel sprchový gél či šampón na vlasy. Stopercentne majú v skrinke minimálne jeden do zásoby. Všetko má svoje miesto, pretože nechcú strácať čas hľadaním. V ich kúpeľni preto nájdete prakticky navrhnuté úložné priestory, množstvo rôznych typov organizérov a boxov. Potrpia si na vychytávky, ktoré im zjednodušia fungovanie v kúpeľni, ako je napríklad elektrická zásuvka integrovaná v skrinke.