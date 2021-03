Ak svojím vysávačom len vírite prach, je načase kúpiť nový

S kobercovými plochami si poradí výkonný klasický a ešte lepšie multifunkčný, ktorý ich aj vytepuje. Na občasné upratovanie malých plôch postačí ručný s akumulátorom. A ak chcete ušetriť čas, zadovážte si robotický. Je ideálny na časté bežné upratovanie, poradí si aj so zvieracími chlpmi, ale prach z huňatého koberca nedostane.

S nižším príkonom

Pri výbere ktoréhokoľvek typu vysávača si všímajte hlavne jeho sací výkon. Čím ho má vyšší, tým viac nečistôt dokáže z koberca vysať. Od septembra 2014 sa vyrábajú klasické vysávače s maximálnym príkonom 1 600 W a od septembra 2017 sa zníži až pod 900 W. Ale aj pri nižšej spotrebe ponúkajú kvalitné vysávanie. Efektivita vysávania sa odvíja od konštrukcie vysávača, motora, technologických vylepšení jednotlivých dielov, kobercovej hlavice, rotačnej kefy až po prachové vrecká.

Vysávajte výkonne. Zdroj: Shutterstock

Aby bol vysávač schopný povysávať aj tie najväčšie nečistoty, jeho sací výkon by nemal klesnúť pod 300 W. Informácie o spotrebe energie aj účinnosti vysávania nájdete na energetickom štítku. Uvádzaná účinnosť vysávania klesá s napĺňaním vrecka alebo so znečistením filtrov. Filtre rozhodujú aj o kvalite vzduchu, ich úlohou je, aby sa z prístroja do priestoru nevracali častice z vysatého obsahu. Dobrý vysávač ponúka rôzne dômyselné nadstavce na vysávanie stien, žalúzií aj obzvlášť chúlostivé predmety. Obsluhu zjednoduší elektronické ovládanie na rukoväti, ktoré eliminuje zohýbanie a signalizuje, že dané miesto už neobsahuje prach.