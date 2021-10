1. Príliš mnoho farieb

Farby nás fascinujú v prírode. Jeseň je až gýčovým obdobím, ale ak by ste si túto schému chceli preniesť do interiéru, rozhodne nebude celkom útulným. Je problém, ak máte v izbe viac ako dve dominantné farby. Pretože v takom prípade sa už začína narúšať príjemný pocit z úhľadnosti farieb. V útulnom domove platí dve a dosť. Tri je už veľa a ani milovník papagájov by sa v pestrofarebnom interiéri necítil príjemne.