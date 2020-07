Ak vaňa, tak...

Pre starších alebo zdravotne postihnutých ľudí je najbezpečnejšia priestranná sprcha s bezbariérovým vstupom. No ak má byť v kúpeľni z nejakého dôvodu aj vaňa, treba myslieť na to, aký široký bude jej okraj. Rozhodne by nemala byť obložená širším soklom a obkladmi. Totiž, ak treba prekročiť široký okraj, aj medzera medzi nohami a krokmi bude širšia a to zvyšuje riziko straty rovnováhy.