8 slovenských celebrít, 8 chalúp mimo mesta: Ktorá sa vám páči najviac?

Únik z reality a každodenného stresu našli známe osobnosti v odľahlých dedinkách či na samote pri lese po celom Slovensku. Niektorí chalupy zdedili po predkoch, väčšina ich však kúpila. Niektoré sú bez vody a elektriny, iné vkusne prerobené, ale nájdeme aj také, ktoré pripomínajú skôr prepychové domy či apartmány. Takto vyzerajú chalupy našich hercov, spevákov, moderátorov či ďalších známych tvárí zo šoubiznisu.

Chalupa Martina Mňahončáka Zdroj: archív, Instagram

Martin Mňahončák

Oddych v milnárskej štvrti

Martin Mňahončák chodí oddychovať na chalupu do Zvolena, ktorú získal ešte jeho svokor. „Za komunistov to bola najvychytenejšia prominentná štvrť a teraz je to chatová oblasť,“ poznamenal v minulosti herec, ktorého tu často stretnete odetého v montérkach. Ako chalupár sa vníma odmala, a to vďaka otcovi poľovníkovi. Rozľahlý dom s krásnym výhľadom rekonštruovala celá rodina, interiér zas jeho manželka Katka, ktorá je interiérová dizajnérka. Jeho obľúbeným oddychovým miestom je terasa, kde má vlastnoručne vyrobený nábytok z drevených paliet.