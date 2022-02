6 dôležitých rád, ako si zariadiť harmonickú spálňu

Ak chcete mať spálňu podľa predstáv a možno aj odporúčaní dizajnérov, zamerajte sa na niekoľko kľúčových prvkov.

1. Umiestnenie postele

Základom celej spálne je posteľ. Jej umiestnenie má isté pravidlá, aby sa vám dobre spalo. Odporúča sa umiestniť ju k jednej zo stien, ideálne takej, na ktorej nie je okno a nie sú na nej ani dvere. Tieto "otvorené" prvky by mohli narúšať spánok, prípadne oddych v perinách. Ak to nejde inak a posteľ pasuje priamo pod okno, je vhodné myslieť v prvom rade na bezpečnosť, v druhom rade na svetlo, ktoré cez okno do izby preniká. Čelo by ho nemalo blokovať a pozor aj na to, aby vám nesvietilo priamo do tváre, kým ešte spíte. K oknu, ktoré je príliš blízko postele, si teda zabezpečte aj tienenie. Závesy a záclony sú nielen praktické, ale vedia aj krásne dekorovať izbu.