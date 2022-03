6 chýb, ktorým sa treba pri zariadení spálne vyhnúť 

1. Zanedbávate ju

Väčšina ľudí považuje za najdôležitejšiu miestnosť v byte obývačku, iní kuchyňu. Preto do nich investujú aj najviac peňazí a s výsledkom sa priateľom pochvália. No len málokto ukáže návštevám spálňu. Ale to, že ju vidíte len vy, neznamená, si nemôžete dopriať kvalitne a esteticky ju zariadiť. Ruku na srdce, nestraší vám v nej náhodou sušiak na prádlo, žehliaca doska či nepoužívaný stacionárny bicykel? Alebo množstvo papierov, pretože ju využívate ako domácu pracovňu… Priznajte spálni rešpekt a urobte z nej miestnosť s vysokou prioritou. Odstráňte všetko, čo nesúvisí so spánkom a relaxom, vymaľujte ju neutrálnymi, zemitými prírodnými tónmi a skrášlite nevtieravými dekoráciami.