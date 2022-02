Nevhodné osvetlenie

Osvetlenie je veľmi dôležité. V prvom rade by nemalo ťahať oči. Preto sa vyhnite studenej bielej. Okrem hlavného zdroja svetla je však nutné myslieť aj na svetlo, ktoré vám posvieti priamo na prsty. Hlavný zdroj svetla by nemal oslňovať ani príliš svietiť do očí. Môže byť pokojne aj slabší. K jedeniu sa to hodí a k práci dopomôže prídavné malé osvetlenie. Mnoho ľudí totiž volí silné hlavné svetlo a slabé dekoračné. V kuchyni sa hodí, ak to bude naopak.