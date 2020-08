5 supertrikov, čo s práškom do pečiva: Vedeli ste, že čistí, perie aj ničí mravce? 10 10 Foto: Shutterstock

Každý, kto má vlastnú domácnosť, už dávno zistil, že niekedy stojí za to vyskúšať babské rady. Pomáhajú v mnohých situáciách a následne sa môžu stať pravidelnou súčasťou starostlivosti o bývanie. A tak je to aj s kypriacim práškom do pečiva. Viete, na čo všetko - samozrejme, okrem, pečenia - sa dá využiť?