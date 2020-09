5 pravidiel feng šuej, ktoré nikdy neporušujte. Oplatí sa to

Držte príbytok organizovaný a uprataný

Nielen na viditeľných plochách aj v skrinkách, poličkách, pivnici, špajzi, všade. Iba tak môže podľa feng šuej prúdiť dobrá energia v priestore. A niečo na tom je. Pretože zlá organizácia a neporiadok sú práve strojcom zlej energie a stresu. Stačí si len spomenúť na častú vetu: „Kde mám...“ Ak ju skloňujete aj v časovom strese, pohodový domov nemáte. Preto radšej pravidlo organizácie udržujte svieže.

Posteľ ďaleko od okna

Podľa feng šuej by ste nikdy nemali mať hlavu umiestnenú pod oknom. Dáva to logiku. Potrebujete z energetického hľadiska oporu a kotvenie. Z praktického hľadiska vám dodržiavanie tohto pravidla zasa prinesie krajšie sny. Keďže vám do očí nebudú svietiť hneď prvé ranné lúče.

Oddelenie pracovnej a obytnej časti

Toto pravidlo sa stáva čoraz nástojčivejším. Nárast práce z domu mnohých ľudí donútil zasadiť si „pracovňu“ priamo do spálne alebo obývačky. Feng šuej tomu hovorí jasné "nie". Zóny na prácu a oddych musia byť oddelené. Je síce príjemné pracovať priamo z postele, ale pre psychickú kondíciu neprijateľné. Zhoršený spánok, komfort bývania aj viac sporov v rodine sľubuje feng šuej, ak porušíte zásadu striktného oddelenia. Dodržte ho aspoň závesom, ak sa nedá dvermi.