Malé byty sú veľkostne obmedzené a ich preplnením môžete spôsobiť neprehľadnosť. Riaďte sa preto starým dobrým heslom „menej je viac“ a namiesto množstva dekorácií stavte na niekoľko vybraných kusov. Mali by byť praktické, jednoduché a hlavne z kvalitných materiálov. V prípade nábytku platí to isté – zabráňte preplneniu. Výrazne pomáha, keď niektoré kúsky odtlačíte od steny a zasadíte viac do priestoru.