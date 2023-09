3 najčastejšie chyby pri rekonštrukcii rodinného domu

1. Príliš malá hrúbka tepelnej izolácie

Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? V prvom rade treba upozorniť, že naša platná norma neuvádza iné hrúbky pre novostavby a rekonštrukcie. Stanovuje minimálny požadovaný tepelný odpor výslednej steny, teda ako veľa tepla má stena zadržať. Podľa tohto je hrúbka izolácie pre 30 cm hrubé steny približne nasledovná: pre keramické tvárnice minimálne 16 cm izolácie, pre pórobetón 15 cm a pre steny zo starších typov tehlového muriva, prípadne betónu, viac ako 18 cm. V praxi je však často na renováciu nižší rozpočet a majitelia domov si vyberajú hrúbku tepelnej izolácie podľa vlastného uváženia. Mali by však vedieť, že hrúbka pod 12 cm môže byť rizikom. Pri malej hrúbke tepelnej izolácie dochádza k podchladzovaniu obvodovej steny, čo má za následok vznik vlhkosti v stene a plesní.

Ilustračné foto Zdroj: Knauf Insulation

K vyšším hrúbkam izolácie by sa mali prikloniť najmä tí, ktorí plánujú nad okná inštalovať vonkajšie žalúzie. Podomietkové „kastlíky“ by totiž mohli na fasáde do zatepľovacieho systému schovať. Keďže žalúziové kastlíky majú štandardne väčšinou hrúbku okolo 14 cm, pre zabránenie vzniku tepelného mosta nad oknom je potrebné preklad zatepliť dostatočnou hrúbkou izolácie. Ideálne je na tento detail už myslieť v projekte, alebo pred výstavbou.

2. Nesprávne zateplenie okolo okien

Kvalitné izolačné okná a dvere ušetria veľký podiel tepla v domácnosti, zvláštnu pozornosť však treba venovať aj fasáde okolo nich. Pokiaľ už máte vymenené okná osadené na pôvodnom mieste, je potrebné pre elimináciu tepelných mostov v okolí okna zatepliť okenné ostenie (špaletu), minerálnou izoláciou. Najčastejšie sa používa hrúbka 3 – 4 cm, ktorou treba prekryť aj časť rámu okna. Ak súčasne vymieňate okná aj zatepľujete, okná je možné vysunúť na vonkajší okraj steny a následne prekryť časť rámu okna izoláciou fasády, tým sa vyhnete potrebe zatepľovania ostenia a zároveň zvýšite účinnosť zateplenia v okolí okien.



Ilustračné foto Zdroj: Knauf Insulation

3. Neúčinné kotvenie

Rozdiel medzi novostavbou a rekonštrukciou je v hrúbke omietky na pôvodnej stene a väčšej nerovnosti. Na staršiu stenu treba použiť dlhšie kotvy, pretože na hrúbke pridáva existujúca omietka a prípadné „vysprávky“ na vyrovnanie. Aby zateplenie fungovalo dokonale, je potrebné ho dôkladne fixovať kotvami. Kotvy by mali byť dostatočne dlhé, aby boli správne zapustené do muriva. Rôzne typy muriva vyžadujú rôznu kotevnú hĺbku kotvy. Pozor nie vždy hlbšie zapustenie kotvy je správne. Napríklad pri moderných tehlách je účinná kotviaca hĺbka vo vonkajšej stene tehly.

Ilustračné foto Zdroj: Knauf Insulation

Aby sa predišlo fľakom, tzv. „panter efektu“ , tepelným mostom na fasáde, je rozumné použiť zapustené kotvy s izolačnou zátkou, ktoré sú veľmi účinné. Izolačná zátka zabezpečí prerušenie tepelného mosta a zjednotí povrch fasády.

Ilustračné foto Zdroj: Knauf Insulation

