3 nádherné tipy, ako si zariadiť balkón v jesennom duchu

Po praktickej stránke je balkón najlepší pomocník na sušenie bielizne. Mnohí z nás ho využívajú najmä kvôli tomu, ale zamysleli ste sa nad tým, že aj tento - väčšinou menší - priestor môže vyzerať štýlovo a útulne? Ak sa zameriame na aktuálnu sezónu, ukážeme vám, vďaka čomu získa váš balkón jesenný nádych. Ideálne za predpokladu, ze na ňom máte aspoň nejaké sedenie.

Sezónne kvetiny

Základom každého miesta, kde sa chceme cítiť pohodlne, sú kvety. Na jeseň je sezónny výber síce menší, ale o to zaujímavejší a farebný. Tak ako sa farbia listy na stromoch, tak môže ožiť aj váš balkón rôznymi farebnými odtieňmi práve vďaka kvetom. Stavte na chryzantémy, ktoré ohúria nielen svojou pestrofarebnosťou, ale aj bohatosťou kvetov. Porozkladajte ich po celom balkóne do každého voľného kúta. Doplňte ich o vďačné vresy a výsledný efekt bude okamžitý. Nezabúdajte, že aj kvetináče, v akých kvety budú, spravia veľa, a preto vyberte zaujímavé, napríklad terakotové a betónové kúsky alebo veľmi obľúbené prútené košíky. Vyhnite sa plastom, ktoré už na prvý pohľad nepôsobia efektne a so zmenou tepla a svetla sa mení aj ich štruktúra.