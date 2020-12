10 tipov ako dekorovať interiér, aby ho opantal duch Vianoc

1. Svetielka a sviečky

Svetlá sú nevyhnutnou súčasťou vianočnej výzdoby. Použite LED svetielka na ozdobenie ktorejkoľvek časti interiéru. Omotajte ich okolo schodiska, rámov dverí, okien, okolo postele. Sú ohybné, takže ich môžete prispôsobiť akémukoľvek tvaru. Urobiť si napríklad vlastnú konštrukciu anjela alebo soba. Ani bez sviečok by to neboli tie pravé Vianoce. Sviečky sú výbornou dekoráciou nielen pre svoj tvar a farbu, ale predovšetkým pre vôňu. Aj najjednoduchšie sviečky majú svoje čaro. Umiestnite ich do svietnikov, sklenených nádob, lampášov alebo na podložky a pridajte dekorácie.