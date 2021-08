10 najšikovnejších tipov, kde doma umiestniť izbové rastliny: To je rozdiel!

1. Prázdny roh

Rohy miestností sú zvyčajne nevyužité a ťažko ich zariadiť. Solitérna rastlina je výborný spôsob, ako ich vyplniť a zároveň skrášliť a premeniť na miesto, ktoré upúta pozornosť. Zamerajte sa na rastliny, ktoré sú vysoké a majú bohatú „korunu“. Ideálne rastliny sú ficus lyrata, dracena marginata, ktoré nevyžadujú veľa priameho svetla. Dajte ich do dekoratívneho obalu, ktorý ich krásu zdôrazní. Majte na zreteli, že robustné rastliny sú ťažké a mali by byť umiestnené v dostatočne veľkom črepníku, ktorý zabezpečí ich stabilitu.

Skvelé využitie rohu pri dverách - úzka skrinka a na nej i nad ňou izbové rastliny. Zdroj: Adriana de Cervantes

Na stenu pri dverách už nemôžete umiestniť žiadny veľký kus nábytku, ale na vystavenie dekorácií a zelene je ideálna. Zdroj: archív LB

2. Úzky priestor

Aj do úzkeho priestoru pri stene, kde už nevpracete žiadny nábytok, ale bez neho pôsobí prázdny, sa nájde vhodná zeleň. Je tu stále dosť miesta pre skupinu štíhlych rastlín, ktoré nezasahujú do priestoru. Môžu mať úzke listy zaujímavé kresbou či sfarbením. Vhodná je napríklad pruhovaná sansevieria (svokrin jazyk), dracéna fragrans, lopatkovec. Aby nestáli priamo na podlahe, umiestnite ich na nízky stolík alebo do črepníkov na „nožičkách“. Zvolené rastliny môžu byť rovnakého druhu, aby pôsobili ako kolekcia.