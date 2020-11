10 krokov ako si poradiť pri zariaďovaní malého bytu

1. Neuspokojte sa s prvým

Prvým predpokladom je dobrý výber. Možno v období, keď hľadáte svoje „hniezdo“ je ponuka obmedzená, ale vytrvajte. Neuspokojte sa s niečím, čo vám nevyhovuje iba preto, že vás tlačí čas. Nehrňte sa do kúpy, keď vám nevyhovuje lokalita alebo dispozícia bytu. Pri vstupe do budúceho domova by ste mali cítiť, že je ten pravý. Rovnaký meter platí pri nákupe zariadenia. Do obchodu choďte s predstavou, aký nábytok chcete a môžete do bytu umiestniť, aby ste nepodľahli impulzívnej kúpe.